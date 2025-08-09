FOTO, VIDEO: Stanovnici Limana 1 prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod Štranda

Stanovnici Mesne zajednice "Boško Buha" danas su prekrečili grafite koji su se pojavili prethodnih dana, za koje navode da su poruke pretnje i podela.

Pored krečenja fasada, na dve lokacije su zalepljeni i bilbordi s porukom "Na Limanu raste cveće, ovde crkve biti neće". Jedan od bilborda nalazi se upravo na zelenoj površini na kojoj je planirana izgradnja crkve. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Nataša Matijević, članica Saveta MZ "Liman" rekla je tokom akcije da je ona organizovana na zahtev građana, kako bi se uklonile poruke usmerene na podele i mržnju. "Bez obzira što su