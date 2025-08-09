FOTO, VIDEO: Stanovnici Limana 1 prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod Štranda

Radio 021 pre 5 minuta  |  021.rs
FOTO, VIDEO: Stanovnici Limana 1 prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod Štranda

Stanovnici Mesne zajednice "Boško Buha" danas su prekrečili grafite koji su se pojavili prethodnih dana, za koje navode da su poruke pretnje i podela.

Pored krečenja fasada, na dve lokacije su zalepljeni i bilbordi s porukom "Na Limanu raste cveće, ovde crkve biti neće". Jedan od bilborda nalazi se upravo na zelenoj površini na kojoj je planirana izgradnja crkve. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Nataša Matijević, članica Saveta MZ "Liman" rekla je tokom akcije da je ona organizovana na zahtev građana, kako bi se uklonile poruke usmerene na podele i mržnju. "Bez obzira što su
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

FOTO, VIDEO: Akcija uređivanja na Limanu 4: Zastava tamo gde joj i priliči, a ne na fasadama

FOTO, VIDEO: Akcija uređivanja na Limanu 4: Zastava tamo gde joj i priliči, a ne na fasadama

Radio 021 pre 5 minuta
Prekrečeni garfiti „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“

Prekrečeni garfiti „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“

N1 Info pre 35 minuta
Prekrečeni garfiti „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“

Prekrečeni garfiti „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“

Danas pre 56 minuta
„Na Limanu raste cveće, ovde crkve biti neće“: Novosađani prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod…

„Na Limanu raste cveće, ovde crkve biti neće“: Novosađani prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod Štranda VIDEO

Nova pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Twitter

Društvo, najnovije vesti »

FOTO, VIDEO: Stanovnici Limana 1 prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod Štranda

FOTO, VIDEO: Stanovnici Limana 1 prekrečili grafite i poručili da su protiv izgradnje crkve kod Štranda

Radio 021 pre 5 minuta
U Deliblatskoj peščari uništena avio bomba koja je jutros uklonjena sa gradilišta u Beogradu na vodi

U Deliblatskoj peščari uništena avio bomba koja je jutros uklonjena sa gradilišta u Beogradu na vodi

Beta pre 1 minut
FOTO, VIDEO: Akcija uređivanja na Limanu 4: Zastava tamo gde joj i priliči, a ne na fasadama

FOTO, VIDEO: Akcija uređivanja na Limanu 4: Zastava tamo gde joj i priliči, a ne na fasadama

Radio 021 pre 5 minuta
Ko je mitropolit Metodije: Vučiću dodelio orden, zločincu diže spomenik, a i titulu je dobio na sumnjiv način

Ko je mitropolit Metodije: Vučiću dodelio orden, zločincu diže spomenik, a i titulu je dobio na sumnjiv način

Nova pre 20 minuta
Avio-bomba pronađena na gradilištu "Beograd na vodi" bezbedno uništena u Deliblatskoj peščari

Avio-bomba pronađena na gradilištu "Beograd na vodi" bezbedno uništena u Deliblatskoj peščari

RTS pre 20 minuta