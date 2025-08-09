Prekrečeni garfiti „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“

Stanovnici Mesne zajednice „Boško Buha“ koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini kod Štranda organizovali su danas krečenje grafita koji su se pojavili prethodnih dana, a koji su protumačeni kao grafiti mržnje, pretnje i podela.

Na nekoliko lokacija na Limanu 1 i Limanu 2, u noći između 4. i 5. avgusta, pojavili su se grafiti sa porukom: „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“ i „Na Limanu zora sviće, komunjare, crkva biće“. Iz zbora građana reagovali su ocenom da se ti grafiti pojavljuju paralelno sa pokušajem gradske vlasti da na zelenoj površini kraj ulaza u gradsku plažu Štrand izgradi hram Srpske pravoslavne crkve. Nataša Matijević, članica Saveta MZ „Liman“ rekla je tokom