Prekrečeni garfiti „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“

Danas pre 3 sata  |  Beta
Stanovnici Mesne zajednice „Boško Buha“ koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini kod Štranda organizovali su danas krečenje grafita koji su se pojavili prethodnih dana, a koji su protumačeni kao grafiti mržnje, pretnje i podela.

Na nekoliko lokacija na Limanu 1 i Limanu 2, u noći između 4. i 5. avgusta, pojavili su se grafiti sa porukom: „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“ i „Na Limanu zora sviće, komunjare, crkva biće“. Iz zbora građana reagovali su ocenom da se ti grafiti pojavljuju paralelno sa pokušajem gradske vlasti da na zelenoj površini kraj ulaza u gradsku plažu Štrand izgradi hram Srpske pravoslavne crkve. Nataša Matijević, članica Saveta MZ „Liman“ rekla je tokom
Insajder pre 50 minuta
Moj Novi Sad pre 1 sat
Radio 021 pre 3 sata
Radio 021 pre 3 sata
N1 Info pre 3 sata
Nova pre 3 sata
Dnevnik pre 4 sati
Nova pre 0 minuta
Pirotske vesti pre 10 minuta
Blic pre 20 minuta
Blic pre 0 minuta
Danas pre 15 minuta