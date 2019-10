Bivši predsednik SAD pao u svojoj kući, oseća se dobro

Blic pre 6 sati | Tanjug

Bivši američki predsednik Džimi Karter (95) pao je u nedelju u svom domu u Džordžiji, ali kako je njegova portparolka izjavila, oseća se dobro i prisustvovaće huminitarnom skupu u Nešvilu.

Kako je rekla Diana Kongileo, Karter je pao i urađeno mu je nekoliko šavova iznad obrve, prenosi Rojters. - On se oseća dobro i želeo je da vas obavestim da će on i njegova supruga prisustvovati predstavljanju projekta "Staništa za ljude" u Nešvilu - rekla je Kongileo. Karter je bio predsednik SAD od 1976. do 1980. godine, a nadmetanje za drugi mandat izgubio je od Ronalda Regana. Od kada je napustio funkciju, Karter se bavio humanitarnim radom i za to bio