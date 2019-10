Dodik: Nije realno formiranje vlasti do kraja meseca

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

Mi smo spremni da to učinimo odmah zarad dobrih kretanja prema EU, kaže Dodik

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da realno nisu ostvarive najave lidera SDA Bakira Izetbegovića da bi vlast na nivou BiH mogla da bude formirana do kraja meseca. "Bakir i njegove priče i termini...Zamislite kakva je to ozbiljnost kad on juče dolazi na sastanak na kome kaže da veruje da će se normalizovati odnosi, a ima samo jedan zahtev da Hrvati odustanu od promene Izbornog zakona, što je suštinski jedina stvar koju traže", rekao je Dodik