Spuštena statua „Pobednika"

Politika pre 7 minuta

Simbol Beograda, 1.000 kilograma teška statua figure „Pobednika”, spuštena je danas sa postolja na Kalemegdanu.

Bronzana statua, remek delo Ivana Meštrovića posle 91 godine biće poslata na restauraciju u atelje vajara Zorana Kuzmanovića, prenosi Tanjug. (Foto S. Stijović) Kako je reč o vrlo složenom poslu Gornji grad Beogradske tvrđave biće zatvoren za posetioce do 13 sati. Spomenik „Pobednik" podignut je 1928. na Gornjem gradu Beogradske tvrđave povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta.