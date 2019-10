Sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena

Glas Zapadne Srbije pre 47 minuta

U Srbiji će ujutro po kotlinama i duž rečnih tokova biti kratkotrajne magle, a tokom dana pretežno sunčano, samo rano ujutru na jugu oblačno još ponegde sa slabom kišom. Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 7 C do 12 C, a najviša dnevna od 18 C do 22 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Do 18. oktobra biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 22 C do 27 C. GZS/ Tanjug