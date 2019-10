Brnabić o 'reciprocitetu': Kurti najavljuje kršenje CEFTA

Slobodna Evropa pre 5 sati

To je još jedna jasna najava daljeg kršenja CEFTA sporazuma, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić povodom najave lidera Samoopredeljenja i kandidata te partije za premijera Kosova, Aljbina Kurtija, o uvođenju potpunog ekonomskog, političkog i trgovinskog reciprociteta sa Srbijom umesto taksi od 100 odsto na srpsku robu. „Ukoliko urade to što najavljuju, bez obzira da li ukidaju stoprocentne takse na robu, to je i dalje kršenje CEFTA sporazuma. Ništa se mnogo neće