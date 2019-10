Kenija u transu zbog Kipčogea (video)

Mozzart sport pre 8 sati

Pogledajte kako su sugrađani proslavili veliki uspeh kenijskog atletičara

Veliki dan za Keniju. Atletičar iz te zemlje Eliud Kipčoge uspeo je danas da se upiše u sve istorijske almanahe i maraton na bečkim ulicama istrči za manje od dva sata. Neće atletska federacija uvažiti taj rezultat zbog specifičnih uslova, ali svi svetski mediji su jedinstveni u stavu da je istorija ispisana. Look at that How Eldoret, Kenya celebrated their countryman - Eliud Kipchoge - becoming the first ever to run a marathon in under two hours (: @OlympicsKe)