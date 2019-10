Protest taksista se nastavlja i sutra: Gazela ipak neće biti blokirana

Telegraf pre 4 sata | Telegraf.rs / Beta

Taksisti će prihvatiti poziv predsednika Srbije na razgovore, ali se termin sastanka još uvek ne zna

Aleksandar Bjelić iz Autotaksi udruženja Srbije najavio je da će protest taksista u Beogradu biti održan u ponedeljak od 14 do 17 časova, kao i da most Gazela neće biti blokiran. Bjelić je za televiziju Prva rekao da će taksisti prihvatiti poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na razgovore, ali da se termin sastanka još uvek ne zna, jer to ne zavisi od taksista. - Poslušali smo Vučića i kolege iz Novog Sad, Niša, Kragujevca i Pančeva neće dolaziti u Beograd -