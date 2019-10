Holandija: Porodica devet godina živela u tajnom podrumu – čekala kraj sveta

Danas pre 5 sati | Piše: BBC News na srpskom

Porodica sa severa Holandije provela je devet godina u podrumu „čekajući kraj sveta“, prenose holandski mediji.

Reč je o muškarcu starom 58 godina i šestoro braće i sestara koji imaju od 18 do 25. Pronađeni su nakon što je jedan od njih pobegao, u obližnjem selu Rainervold naručio pivo u pabu i zaposlenima rekao da mu je potrebna pomoć. Pretpostavljalo se da je stariji muškarac njihov otac, ali je lokalni zvaničnik Rodžer de Grut rekao novinarima da to nije istina, ističući da on nije ni vlasnik farme. „Nikada nisam video ništa slično“, ističe on. Holandski javni servis RTV