Rebić: Imali smo saznanja da će biti sprovedena akcija na severu Kosova

Novi magazin pre 8 minuta | Beta

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da je srpska policija imala saznanja da će ROSU danas sprovesti akciju na severu Kosova.

On je za RTS kazao da su rano jutros u severni deo Mitrovice ušla 24 oklopna vozila, što je suprotno propisima i rezolucijama i što predstavlja još jedan slučaj zastrašivanja Srba. Rebić je ocenio da to pokazuje i "frustraciju" Prištine, jer je morala da povuče kandidaturu za članstvo u Interpol. Upitan šta Srbija može da uradi i takvim slučajevima Rebić je rekao da je Srbija spremna da interveniše ako bi došlo do egzodusa srpskog naroda, ali kako je istakao