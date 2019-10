Kurti: Prisustvo Srbije na severu Kosova i dalje je problem ali ćemo to rešiti

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti ocenio je da je ;prisustvo Srbije i dalje problem na severu Kosova i da će njegova buduća vlada sa lokalnim Srbima to rešiti.

"Moramo institucionalno da budemo prisutni na severu Kosova, da služimo svim stanovnicima, bilo da su Srbi ili Albanci", rekao je on za Gazetatribunu i naglasio da Trepča sever i Trepča jug treba da se ujedine. Kako prenosi portal Kosovo onlajn, Kurti je izrazio uverenje da će se i Mitrovica ujediniti sa Trepčom. "U Trepču nije ulagala Priština i naša Vlada već Srbija. To ne bi smelo da se ponovi", rekao je on. Kurti je rekao da će na sastanku sa premijerom