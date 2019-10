(Uznemirujući video) rat na ulicama meksika posle hapšenja El čapovog sina: Članovi narko mafije presreli policiju i oslobodili naslednika

Pravda pre 2 sata | vostok.rs

Da bi zaštitilie živote, meksičke vlasti bile su primorane da puste sina ozloglašenog narkobosa Hoakina El Čapa Guzmana nakon što su teško naoružani napadači narko kartela izveli napad na snage bezbednosti koje su držale njihovog šefa.

Ovidio Guzman nakratko je uhapšen nakon što se federalna policijska patrola našla pod vatrom iz kuće u kojoj su u četvrtak posle podne uhapšene još tri osobe. Jednom kada je kartel saznao da je sin kralja narkotika uhapšen, grupe naoružanih kriminalaca počele su s velikim snagama napadati policiju po celom gradu, blokirajući puteve i palivši vozila. Multiple pitched battles taking place in #Culiacán between heavily armed Sinaloa cartel gunmen and Mexican