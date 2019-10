Pakao od nasilja u Barseloni! Separatisti ponovo jurišali na policiju! 500 ljudi povređeno! (video, foto)

Kurir pre 1 sat

U Barseloni su se ponovo sukobili demonstranti i policija. Demonstranti ne odustaju od svojih zahteva.

U ponedeljak je Vrhovni sud u Madridu osudio devet katalonskih lidera na zatvorske kazne od devet do 13 godina zbog organizovanja referenduma o nezavisnosti 2017. godine, a od tada su u Barseloni počeli protesti. WATCH LIVE: Protests against jailing of #Catalan independence leaders continue in #Barcelona https://t.co/mA4TCSO23u — RT (@RT_com) October 19, 2019 Opšti štrajk je organizovan na poziv sindikata koji zagovaraju nezavisnost Katalonije, a hiljade