Sunčano i narednih dana

U Srbiji će u toku dana biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 14 stepeni, a najviša dnevna biće od 25 do 29 stepeni. Narednih dana nastavlja se Miholjsko leto - jutro sveže, danju pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 29 stepeni. Biometeorološka prognoza za 21. oktobar 2019. godine. Nastavlja se period sa povoljnom biometerološkom situacijom za većinu hroničnih bolesnika, prenosi Beta. Savetuje se izbegavanje većih fizičkih napora, kao i slojevito odevanje zbog