Vremenska prognoza - 21. oktobar

Nedelja pred nama donosi još sunčanih i veoma toplih dana. Sutra od 25 do 29 stepeni. Ipak, jutro će u većini mesta biti prohladno. U Beogradu bi mogao biti premašen temperaturni rekord za 21. oktobarski dan iz 1926. godine kada je izmereno 26 i po stepeni. U ponedeljak očekujemo 28. Ništa se, kažu prognostičari, neće menjati ni narednih dana. Dakle, nastavlja se oktobarsko leto!

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 20.10.2019. Nedelja Sunčano i toplo. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 25 stepeni, verovatnoća 90%. 21.10.2019. Ponedeljak Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 14, a najviša od 25 do 29 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 25 stepeni, verovatnoća