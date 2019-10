Trivan: Nedopustiva izgradnja MHE u zaštićenim područjima, menjamo zakon

Radio 021 pre 2 sata | Beta, Politika

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je da je njegov i stav tog ministarstva javnosti poznat i jasan i da je izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim prirodnim područjima nedopustiva.

"Sama reč kaže da su zaštićena. To su najvredniji delovi naše prirode u biološkom, hidrološkom, geomorfološkom smislu. Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode biće predloženo rešenje", rekao je Trivan za Politiku. Prema njegovim rečima sve će biti definisano u zakonskim izmenama, a kako je ocenio, veoma je važno da se ljudima koji imaju dozvolu ponudi nova lokacija. On je rekao da će izmene i dopune zakona biti u nekom "razumnom roku" i da se nada da će to