“Aleksandar Obradović je zarobljenik režima u prokletoj avliji…”: Vladimir Gajić o slučaju “uzbunjivač” u Utisku nedelje

Nedeljnik pre 3 sata | Nedeljnik.rs

Foto: Profimedia Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke i pravni zastupnik uhapšenog radnika “Krušika” Vladimir Gajić izjavio je da je uhapšeni Aleksandar Obradović “zarobljenik režima”. Gajić je tokom gostovanja u emijisi “Utisak nedelje” rekao da je tužilaštvo u bezizlaznoj poziciji. “Kada bi to bila laž, onda ne bi mogla da bude tajna, a ako je istina to što kaže onda on ne čini krivično delo. To je šah mat za tužilaštvo, iz te enigma oni ne mogu da izađu”,