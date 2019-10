Vremenska prognoza - 23. oktobar

RTS pre 54 minuta

Ujutro sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 14 , a najviša od 25 do 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 22.10.2019. Utorak Sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. 23.10.2019. Sreda Ujutro sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 14 , a najviša od 25 do 29 stepeni. 24.10.2019. Četvrtak Ujutro sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana