Gradonačelnik Prokuplja: U požarima uništeno 45 kuća i 60 hektara useva, šuma, livada

Beta pre 12 minuta

 Gradonačelnik Prokuplja Miroslav Antović izjavio je danas da preliminarni rezultati pokazuju da je u požarima u prethodnom periodu, na teritoriji tog grada, naneta šteta na oko 60 hektara poljoprivrednih useva, šuma, livada i pašnjaka, kao i na 45 stambenih i oko 120 pomoćnih objekata.

"To je za sada prema podnetim prijavama. Nakon završetka prijava (15. avgusta) imaćemo jasniju sliku i o proceni štete i o daljem delovanju, koje će i sam Grad uspostaviti i pomoći onima kojima je ta pomoć najpotrebnija", rekao je Antović za Radio-televiziju Srbije.

Dodao je da je komisija obavila sve što je u njenoj nadležnosti i da svi koji nisu do sada podneli prijave za nadoknadu štete, to mogu da učine do 15. avgusta.

"Upućen je i javni poziv za poljoprivredna domaćinstva, odnosno gazdinstva, koja su pretrpela štete na mehanizaciji. Rok za prijavu je takođe 15. avgust", kazao je Antović.

Komisija pri Vladi Srbije, kako je naveo, do sada je verifikovala nadoknadu štete za 21 objekat i prošle nedelje je isplaćena nadoknada za sedam stambenih objekata koji su potpuno uništeni.

Gradonačelnik je kazao da tokom vikenda nije bilo požara na teritoriji Prokuplja, da su svi lokalizovani, odnosno da je još prethodne nedelje ukinuta vanredna situacija.

(Beta, 11.08.2025)

