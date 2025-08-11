Gradonačelnik Prokuplja: U požarima uništeno 45 kuća i 60 hektara useva, šuma, livada

Nova pre 2 sata  |  Autor: Beta
Gradonačelnik Prokuplja: U požarima uništeno 45 kuća i 60 hektara useva, šuma, livada
Gradonačelnik Prokuplja Miroslav Antović izjavio je danas da preliminarni rezultati pokazuju da je u požarima u prethodnom periodu, na teritoriji tog grada, naneta šteta na oko 60 hektara poljoprivrednih useva, šuma, livada i pašnjaka, kao i na 45 stambenih i oko 120 pomoćnih objekata."To je za sada prema podnetim prijavama. ;Nakon završetka prijava (15. avgusta) imaćemo jasniju sliku i o proceni štete i o daljem delovanju, koje će i sam Grad uspostaviti i pomoći
