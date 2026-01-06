Slab sneg u Somboru, Kikindi, na Zlatiboru -2,u Vranju i Dimitrovgradu 11 stepeni

NOVI SAD - Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), slab sneg trenutno pada u Somboru, Kikindi i na Paliću.

Najhladnije je na Zlatiboru, Paliću, u Novom Sadu i Somboru gde je izmereno minus 2 stepena Celzijusa. Najtoplije je u Vranju i Dimitrovgradu, gde je temperatura 11 stepeni. Temperatura ispod nule je i u Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, gde je izmeren minus 1 stepen Celzijusa. Visina snežnog prekrivača na Crnom Vrhu je 30 centimetara, u Sremskoj Mitrovici 24, Loznici 20, a u Beogradu 11 centrimetara. RHMZ upozorio je na lokalnu pojavu