Evropska unija će od Srbije tražiti priznanje Kosova?

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Novi momenat u paketu "nema dobrih vesti za Srbiju kada je reč o rešenju za KiM", stigao je, kako je preneo predsednik Aleksandar Vučić, iz Sjedinjenih Američkih Država, od čijeg je izaslanika, kaže, čuo da je EU promenila stav i da bi od Beograda mogla tražiti priznanje.

"Do sada EU nije postavljala nikakve preduslove Srbiji. Mi smo, međutim, od Amerikanaca čuli da se to možda promenilo, ali želimo to da čujemo od naših evropskih partnera. Ne mogu da isključim da će EU tražiti priznanje, ali to do sada nije učinila", rekao je predsednik Srbije za bečki Standard. Ukoliko se "Grenelova vest" potvrdi kao tačna, ona otvara niz novih pitanja u rešavanju kosovskog problema. Šta, dakle, Srbija da radi u takvoj situaciji, šta može da radi