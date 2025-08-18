Lončar tvrdi da ne postoji 16-godišnjak pretučen na protestu u Valjevu

Beta pre 2 sata

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ponovo je izneo tvrdnju da "ne postoji" dete od 16 godina koje je u kritičnom stanju, ili je preminulo, nakon protesta i policijskih batina prošle nedelje u Valjevu, pozivajući građane da "veruju nadležnim organima", jer država "ne može da sakrije pacijenta".

"U prethodnih nedelju dana izloženi smo najjezivijim napadima i najjezivijim lažima koje ljudski um može da smisli. Prevashodno mislim na izmišljotine oko izmišljenog pacijenta, deteta od 16 godina, njegovog stanja kritičnog, borbe za život, da je dete umrlo i slično", rekao je Lončar na konferenciji za novinare u Kliničkom centru Srbije, na koju agencija Beta nije dobila poziv.

Dodao je da je i prethodne nedelje rekao da takav pacijent ne postoji, da se taj događaj nije dogodio i pozvao ljude da "prestanu da lažu", navodeći da su i nakon toga "nastavili su istim tempom da pričaju priču koja ne postoji, koja je najmonstruoznija laž".

Lončar je uputio apel građanima da veruju nadležnim organima, tvrdeći da država ne može ništa da sakrije, posebno ne takve stvari.

"Ne možemo da sakrijemo pacijenta, ne možemo da sakrijemo njegovo stanje, to je nemoguće i to svi znaju. Želim da podsetim građane da se obrate ako imaju dilemu ili bilo šta - organima države Srbije i dobiće sve informacije. Nema razloga da širimo dezinformacije, paniku i strah kod ljudi", kazao je Lončar.

Prema njegovim rečima, nadležni su istraživali ko je plasirao takve priče, dodajući da one dolaze i iz Srbije, ali i iz inostranstva.

"Iz Srbije - takozvana opozicija, medijski tajkuni, a iz inostranstva razne tajne službe. Očigledno njima ništa nije sveto, očigledno im je cilj da kao instrumenti u pokušaju obojene revolucije odrade svoj zadatak", tvrdi ministar zdravlja.

On tvrdi da je sve to pokušaj obojene revolucije, a da su svi koji plasiraju takve priče "njihovi izvođači, koji za novac i neke druge stvari sprovode ovo".

Prethodno je doskorašnji potpredsednik Demokratske stranke (DS) Miodrag Gavrilović objavio na tviteru (X) da je maloletni A.P. star 16 godina, nakon teških policijskih batina prebačen u jednu privatnu kliniku u Beogradu, gde su mu otkazali bubrezi, uz unutrašnje krvarenje.

Sličan post objavili su i Zborovi Valjeva, dodajući da se dečakovoj porodici preti kako ne bi objavili nikakve podatke o njemu i njegovim povredama. 

(Beta, 18.08.2025)

