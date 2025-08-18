Lažne informacije u javnom prostoru: Kako stati na put profilima koji direktno podstiču nasilje?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Lažne informacije u javnom prostoru: Kako stati na put profilima koji direktno podstiču nasilje?

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će biti podnete krivične prijave protiv svih koji šire paniku i izazivaju strah kod građana širenjem dezinformacija o pacijentima koji su navodno povređeni na protestima.

Komentarišući slučaj 16-godišnjeg mladića koji je navodno preminuo posle prebijanja, Lončar kaže da se to nije desilo, a za drugi slučaj muškarca koji je imao prelom rebara, ispostavilo se da je pao sa merdevina u selu kod Valjeva. "Ono što želim da zamolim građane Srbije je da veruju nadležnim organima. Iz jednog jednostavnog razloga – jer mi ništa ne možemo sakriti. Posebno takve stvari. Ne možemo sakriti pacijenta ni njegovo stanje. To je nemoguće i to svi
Ključne reči

ZlatiborValjevoZlatibor Lončarprotesti

