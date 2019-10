Danas sunčano i toplo, od utorka zahlađenje

Glas Zapadne Srbije pre 49 minuta

U Srbiji će i danas biti sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni, saopštio je RHMZ. Prema daljoj prognozi od utorka se očekuje zahlađenje sa prolaznom kratkotrajnom kišom. Jutro će biti sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana biće sunčano i toplo. Najniža temperatura od dva do 10 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, od utorka očekuje se zahlađenje s prolaznom kratkotrajnom kišom. GZS