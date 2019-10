Nišlija uhapšen zbog krađe 14 novčanika

Novi magazin pre 5 sati | Beta

Niška policija uhapsila je V.I. (30) iz tog grada zbog toga što je na ulicama u centru grada od građana krao novčanike sa novcem i dokumentima.

Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, izvršio 14 krađa. U policiji su saopštili da je jedan broj novčanika pronađen i vraćen vlasnicima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Niš: Krao akumulatore, nameštaj, alat iz automobila, poslovnih prostorija, kuća Policija je u Nišu uhapsila 28-godišnjeg N.S. iz tog grada zbog sumnje da je izvršio više krađa, saopšteno je danas. On