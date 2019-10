Džonson traži podršku Korbina za izbore 12. decembra,

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Britanski premijer Boris Džonson kaže da planira da zatraži od parlamenta da odobri održavanje vanrednih izbora 12. decembra. Džonson smatra da je to jedini način da se prekine zastoj oko Bregzita, prenosi AP. Naredni opšti izbori u Britaniji zakazani su tek za 2022. godinu zbog čega Džonsonu treba odobrenje parlamenta da bi raspisao vanredne izbore. On je to već pokušao dva puta, ali neuspešno. Džonson je rekao da bi 12. decembar dao poslanicima dovoljno vremena