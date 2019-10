Procurile l*zbo fotke poznate političarke! Ljubi se sa sekretaricom, skandal trese celu zemlju (foto)

Pravda pre 8 minuta | Dejli mejl

Američka demokratska kongresmenka Kejti Hil našla se u centru političke oluje nakon što su procurele fotografije na kojima pozira gola sa tetovažom nacističkog Gvozdenog krsta i puši bong.

Kejti je, takođe, fotografisana kako se ljubi sa mladom ženom koja je kasnije identifikovana kao njena pomoćnica Morgan Desdžardins. Democrat Rep. Katie Hill Plays the Victim, Denies Wrongdoing After Lesbian Love Affair with Staffer is Exposed https://t.co/bbiWVo6NVi pic.twitter.com/rJ2XkJTtW3 — Chuck Woolery (@chuckwoolery) October 23, 2019 Skandalozne fotografije prve otvoreno biseksualne kongresmenke iz Kalifornije objavljene su dan nakon što je protiv nje