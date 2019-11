Krvoproliće za Noć veštica: Četvoro ubijeno na zabavi u Kaliforniji, ima i ranjenih! (video)

Kurir pre 4 sata

Najmanje četiri osobe su ubijene, a više ih je ranjeno u pucnjavi do koje je došlo na žurci tokom Noći veštica u Kaliforniji.

Pucnjava se desila u gradu Orinda u Kaliforniji, javlja ABC news. Kako javljaju lokalni mediji do pucnjave je došlo u kući u kojoj se održavala žurka za Noć veštica, a koja je unajmljena preko servisa AriBNB. #BREAKING: Reports of 4 dead, and multiple injured in mass shooting at a Halloween party in #Orinda, #California. pic.twitter.com/8sFf3b5jMZ — News flash (@BRNewsFlash) November 1, 2019 Na zabavi je bilo preko 100 ljudi, verovatno lokalnih studenata. Žurka je