UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: SAD sve jasnije razumeju potrebu otklanjanja korena ukrajinske krize; Zelenski: Napadi potvrđuju potrebu za jačim pritiskom na Moskvu i novim sankcijama

RTV pre 43 minuta  |  Tanjug, RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: SAD sve jasnije razumeju potrebu otklanjanja korena ukrajinske krize; Zelenski: Napadi potvrđuju…

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.274. dan. Noćni napadi dronovima pogodili su južnu Ukrajinu – u Odesi je oštećena luka i izbio požar u energetskom objektu, dok je u Ohtirki ranjeno 12 osoba, među kojima i dvoje dece. Ruski organi bezbednosti uhapsili su vozače šlepera sa eksplozivom namenjenom napadu na Krimski most. Predsednik SAD Donald Tramp otkazao je planirani odmor u odmaralištu Bedminster kako bi se posvetio pregovorima o okončanju rata između Ukrajine i Rusije, saopštila je portparolka Bele kuće

- Analiza Si-En-Ena: Moskva uzdržana povodom predloga sastanka Putina i Zelenskog Predlog o održavanju bilateralnog sastanka između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je razmatran tokom sastanaka u Beloj kući, naišao je na uzdržan odgovor Moskve, navodi Si-En-En (CNN) u svojoj analizi. Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da je tokom razgovora američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim liderom
