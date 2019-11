Život na novoj adresi: Tramp zvanično postao stanovnik Floride! Sve šokirao objavom na Tviteru!

Kurir pre 5 sati

Američki predsednik Donald Tramp promenio je adresu svog stalnog prebivališta i sada je zvanično postao stanovnik Floride.

Tramp, koji je od 80-ih godina prošlog veka živeo u centru Menhetna u Njujorku, promenio je adresu prebivališta u rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi, jer, kako je rekao gradske vlasti su se loše ophodile prema njemu, prenosi briselski Politiko. 1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent