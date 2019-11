Od subote jaka košava

Radio 021 pre 4 sata | Weather2umbrella

U Novom Sadu u subotu oblačno i toplije, povremeno uz uslove za slabu kišu.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 6°C, maksimalna dnevna 18°C. U nedelju i ponedeljak oblačno, ali toplo za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak posle podne i uveče razvedravanje. U utorak sunčano i veoma toplo, a maksimalna temperatura biće do 24°C. U sredu naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak razvedravanje. Narednih dana duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, u