Detalji tragedije kod Čortanovaca Poginula braća iz Turske, ispali iz korpe, radnici tuguju: Bili su dobri i vaspitani mladići

Večernje novosti pre 3 sata | S. KOSTIĆ - Z. RADOVIĆ

Hajretin (24) i Ekrem (25) Polat bili na dizalici

BRAĆA Hajretin (24) i Ekrem (25) Polat, iz Turske, radnici na gradilištu vijadukta kod Čortanovaca, poginuli su u četvrtak tokom izvođenja radova na deonici buduće brze pruge, od Stare Pazove do Novog Sada. Do nesreće je došlo oko osam časova ujutru kada su, prema prvim rezultatima istrage, dvojica mladića ispala iz korpe, koja se prevrnula na visini od 20 metara. Nastradali su na licu mesta. Kako "Novosti" nezvanično saznaju, do nesreće je došlo u trenutku kada se