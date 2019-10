Sednica SB UN o Kosmetu Ministar spoljnih poslova Srbije: Beograd spreman za nastavak dijaloga, ako se stvore uslovi; Zar ja da branim teritorijalni integritet tzv. Kosova od Kurtija?

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Na sednici se razmatra Izveštaj generalnog sekretara UN-a o radu UNMIK-a

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je na sednici Saveta bezbednosti UN da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom, ukoliko se za to stvore uslovi i istakao da je Priština isključivo odgovorna što dijaloga trenutno nema. "Srbija je spremna da nastavi razgovore sutra, ukoliko se za to steknu uslovi", rekao je Dačić na sednici koja je posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. Dačić je istakao da je Priština jedina odgovorna za to što