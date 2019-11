Upozorenje na olujnu košavu, temperatura do 22 stepena

Glas Zapadne Srbije pre 4 sata

Prema prognozi, danas će u Srbiji ujutro i pre podne biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji ce na jugu Banata i u planinskim predelima dostizati udare olujne jačine. Posle podne postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje uz slabljenje vetra. Jutarnja temperatura u većini mesta od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna od 17 do 22, dok će na istoku Srbije biti hladnije, u jutarnjim satima od 5 do 8 stepeni, tokom dana oko 14 stepeni Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 11. novembra, u