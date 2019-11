Napao muškarca, pa mu oteo tobru

Blic pre 1 sat | Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su I.

B. (27) iz okoline Bača, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je on noćas ispod nadvožnjaka u Zrenjaninu, fizički napao pedesetdevetogodišnjeg muškarca i oteo mu torbu sa dokumentima i telefonom. Oštećenom su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičenom je po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden