Dačić: Do kraja 2019. još pet zemalja povući će odluku o priznanju Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će do kraja godine još četiri ili pet zemalja povući odluku o priznanju Kosova i najavio da Srbija na tom polju može da računa na pomoć Indije. "Ne možete da zaustavite te zemlje koje hoće da povuku priznanje", rekao je Dačić i dodao da predsednika Srbije uvek pita da li ostaje dogovor da se radi na povlačenju, te da je to pitanje važno, "kako ne bi napravili neku štetu". Podsećajući da je do sada