Uhapšen biznismen koji je u misterioznom pismu optužen da je ubio Jelenu Marjanović

Dragoje Milinkovic, koji je u anonimnomm pismu koje je stiglo u Visi sud u Beogradu označen kao ubica Jelene Marjanović, uhapšen je sinoć u Beogradu.

Kako je potvrđeno "Blicu" on je uhapšen po poternici sudova iz Priboja i Kraljeva za neka krivična dela koja je počinio ranije. Kako prenosi Tanjug on je uhapšen zbog presude iz 2016. godine za prevaru. U Beograd je, navodno, došao da "spere ljagu sa svog imena" nakon što je u Viši sud stiglo pismo u kom ga je nepoznati autor optužio da je on ubio pevačicu Jelenu Marjanović na nasipu u Crvenki kod Borče, i to po nalogu majke njenog supruga Zorana, inače optuženog