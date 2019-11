"Imunoterapija će biti rešenje za obolele od raka"

Radio 021 pre 21 minut | Tanjug

Srbija se nalazi na vrhu neslavne statistike po broju umrlih od karcinoma, a profesor Radan Džodić, predsednik Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog drustva, smatra da je najveći problem što se ozbiljno kasni s dobrom prevencijom.

"Primarna prevencija podrazumeva da učinimo sve što je do nas da se bolest ne pojavi, a tu je i sekundarna prevencija koja se sprovodi da bi se rano otkrila bolest", rekao je Džodić za "Politiku". Zato se, dodaje, organizuju skrininzi za rak dojke, debelog creva i grlića materice jer se promene tada uoče na vreme kada je rak izlečiva bolest. Prema njegovim rečima, nasleđe nije glavni krivac za pojavu raka, već na to više utiču uslovi života. On smatra da se u