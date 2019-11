Federer posle poraza od Tima: Nisam nadigran

Vesti online pre 1 sat

Švajcarski teniser poražen je od Dominika Tima 7:5, 7:5 u prvom meču u grupi Bjern Borg na Završnom mastersu u Londonu.

Rodžer Federer smatra da nije nadigran i svestan je da ne sme sebi da dozvoli više nijedan poraz.. – Dominik je igrao vrlo dobro. Ja sam loše počeo i to me je koštalo. Uspeo sam kasnije da se vratim. Imao sam svojih šansi. Nisam osećao da sam nadigran. Bilo je uspona i padova, što je karakteristično za prvo kolo, nisam baš pogađao mesta koja sam želeo servisom, to se ne dešava kasnije u turniru. Dominik se dobro branio kad je trebalo – rekao je Federer. Naredni