Vučić: Francuska i Eropa hoće da imaju najvažniju ulogu u pregovorima Beograda i Prištine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Parizu, nakon sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, koji je inicirao francuski predsednik, da "nema sumnje da Francuska i Evropa hoće da imaju najvažniju ulogu u pregovorima Beograda i Prištine, poštujući i Amerikance i Ruse", prenela je Tv N1.

"To je i Makron rekao misleći pre svega na sebe i na (nemačku kancelarku Angelu) Merkel", rekao je Vučić i dodao da francuski predsednik Emanuel Makron smatra da je obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine važno za stabilnost Balkana. Vučić je rekao i da su dešavanja oko prebrojavanja glasova na kosovskim parlamentarnim izborima od 6.oktobra, odnosno to što su odbačeni glasovi Srba iz centralne Srbije, bila usmerena "da (Aljbina) Kurtija ubede da je to nešto