Dva dana kiše, pa sunčano

U Novom Sadu u sredu ujutro oblačno sa kišom.

Tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura biće 13, maksimalna 20 stepeni. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. U četvrtak umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura do 17°C. U petak i tokom vikenda očekuje se uglavnom sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće oko 20°C.