Krvavi pir ruskog studenta: "Hej, da li si besmrtan? Da proverimo": Izbačen je s nastave, pa se vratio na koledž sa sačmarom (foto, video)

Blic pre 3 sata | RT , Dejli Mejl

Student Danil Zasorin (19) otvorio je vatru na koledžu u Rusiji i ubio jednog, a ranio trojicu kolega.

On u pokolj krenuo sa sačmarom, a svedoci ovog jezivog događaja se prisećaju kako je izgledao krvavi pir napadača. Zasorin je otvorio vatru tokom predavanja na koledžu u gradu Blagoveščensku nakon što ga je profesor izbacio sa predavanja jer se loše ponašao. On je tokom svog krvavog pira radio četvoro ljudi, a jedan od njih Aleksej Golubniči (19) je kasnije preminuo u bolnici. Čini se da je to bio dan kao i svaki drugi, a onda se pretvorio u pravu noćnu moru za