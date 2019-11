Izbačen je sa predavanja, pa se vratio i napravio pokolj: Evo ko je monstrum koji je otvorio vatru na koledžu u Rusiji! Ubio je jednog kolegu, troje ranio, pa digao ruku na sebe! (foto, video)

Kurir pre 11 sati

Student (19) ubio je kolegu, a potom i sebe tokom pucnjave na koledžu u Rusiji, prenosi Dejli mejl.

Danil Zasorin je otvorio vatru tokom predavanja na koledžu u gradu Blagoveščensku nakon što ga je profesor izbacio sa predavanja jer se loše ponašao. A CRAZED gunman went on a rampage at a Russian college, slaughtering a student and wounding three others before killing himself. The shooter, Daniil Zasorin, 19,... https://t.co/XTI0tgA24n — WebsFavorites.Com - All your Favorite News Here! (@websfavourites) November 14, 2019 Zasorin je tokom svog krvavog pira radio