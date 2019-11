Preletačice-rekorderke Ove odbornice su promenile 4 do 5 lista za samo 3 godine, a njihov glavni razlog vas neće iznenaditi

Blic pre 13 sati | Danijela Luković

Čak 657 odbornika i odbornica je od 2016. do 2019. promenilo stranku u 107 gradova i opština, i to su najčešće bili preleti u vladajuću koaliciju.

To je pokazalo istraživanje Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) "Ko je na vlasti", a s obzirom na to da je u Srbiji ukupno 6.566 odbornika, matematika pokazuje da ih je čak 10 odsto u poslednje tri godine preletelo iz jedne u drugu stranku. Najviše preletanja bilo je u Srpsku naprednu stranku i SPS, prema istom istraživanju, i to u Beogradu, Zaječaru, Kragujevcu, Preševu i Negotinu. Podaci pokazuju i da je, recimo, top pet preletača u