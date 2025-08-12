Protest zborova sa Zvezdare: Blokirana raskrsnica Bulevara kralja Aleksandra i Batutove

U organizaciji zborova Zvezdare večeras je održan protest na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Batutove ulice, a članovi zborova sa Zvezdare su kasnije stigli do Policijske stanice te gradske opštine. Nakon toga, vratili su se na raskrsnicu sa koje su i krenuli.

Saobraćaj je bio blokiran u Bulevaru kralja Aleksandra. Kako tvrde, razlog za protest je napad na kuće dvoje članova zborova Zvezdara.