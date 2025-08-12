Protest zborova sa Zvezdare: Blokirana raskrsnica Bulevara kralja Aleksandra i Batutove

Blic pre 5 sati
Protest zborova sa Zvezdare: Blokirana raskrsnica Bulevara kralja Aleksandra i Batutove

U organizaciji zborova Zvezdare večeras je održan protest na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Batutove ulice, a članovi zborova sa Zvezdare su kasnije stigli do Policijske stanice te gradske opštine. Nakon toga, vratili su se na raskrsnicu sa koje su i krenuli.

Saobraćaj je bio blokiran u Bulevaru kralja Aleksandra. Kako tvrde, razlog za protest je napad na kuće dvoje članova zborova Zvezdara.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

„Napad na jednog od nas je napad na svakog od nas“: Održan protest podrške članovima zborova čiji su ulazi vandalizovani…

„Napad na jednog od nas je napad na svakog od nas“: Održan protest podrške članovima zborova čiji su ulazi vandalizovani

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zvezdara

Društvo, najnovije vesti »

„Napad na jednog od nas je napad na svakog od nas“: Održan protest podrške članovima zborova čiji su ulazi vandalizovani…

„Napad na jednog od nas je napad na svakog od nas“: Održan protest podrške članovima zborova čiji su ulazi vandalizovani

Danas pre 3 sata
Mobilni mamograf u ovom gradu Srbije: Evo kako da iskoristite priliku za besplatan pregled

Mobilni mamograf u ovom gradu Srbije: Evo kako da iskoristite priliku za besplatan pregled

Blic pre 3 sata
Vremenska prognoza za utorak, 12. avgust: Danas veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

Vremenska prognoza za utorak, 12. avgust: Danas veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

Beta pre 4 sati
Još jedan vreli letnji dan, temperatura do 38 stepeni

Još jedan vreli letnji dan, temperatura do 38 stepeni

RTV pre 4 sati
Hapšenje bez amina

Hapšenje bez amina

Radar pre 4 sati