„Napad na jednog od nas je napad na svakog od nas“: Održan protest podrške članovima zborova čiji su ulazi vandalizovani…

Građani zbora Zvezdara protestovali su večeras zbog razbijanja ulaza na tri zgrade u ovoj beogradskoj opštini u kojima žive aktivni članovi zborova građana.

Saobraćaj na raskrsnici Batutove i Bulevara kralja Aleksandra bio je blokiran, a građani su najavili i da će otići do policijske stanice, prenosi Nova.rs. Građani su se nakon šetnje do policijske stanice vratili na Bulevar. Iako ne prilaze prostorijama opštinskog odbora Srpske napredne stranke na Zvezdari, ispred prostorija okupile su se pristalice te stranke. A post shared by Mašina (@masina.rs) Na večerašnjem skupu su istaknuti transparenti „Mirno spavaj svete