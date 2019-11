Narednih dana promenljivo oblačno, toplo, od nedelje svežije

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata

Za danas meteorolozi prognoziraju pretežno oblačno, malo hladnije, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom.

Od sredine dana suvo uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, pre podne severni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Do nedelje će se zadržati promenljivo oblačno, toplo i suvo, u košavskom području s jakim, a u južnom Banatu povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. U nedelju uveče i ponedeljak prolazno naoblačenje s kišom i manjim padom temperature, a