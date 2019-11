Uhapšen zbog pokušaja silovanja maloletnice na Vračaru

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Beogradska policija uhapsila je M.M. (21) zbog pokušaja silovanja i više slučajeva polnog uznemiravanja, saopšteno je danas.

On je sumnjičen da je 18. oktobra na teritoriji opštine Vračar pokušao da siluje maloletnu žensku osobu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Uhapšen osumnjičen za nanošenje teških telesnih povreda na Vračaru Policija u Beogradu uhapsila je D.J. (23) osumnjičenog za ubistvo u pokušaju, saopštio je danas MUP. Uhapšeni je, kako se sumnja, 5. novembra na Vračaru u Beogradu, nožem naneo